В Красноярске задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов: видео

Правоохранительные органы Красноярска в разных районах города одновременно сегодня провели спецоперацию, в результате которой были задержаны трое мужчин, которых подозревают в нападении на сотрудников службы инкассации. Напомним, ограбление было совершено 30 мая на улице Щорса у здания Сбербанка, в результате чего инкассаторы получили ранения.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое ранее не судимых мужчин 1961, 1971 и 1980 годов рождения», - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В результате специально разработанного плана сотрудники регионального МВД посадили злоумышленников в служебные машины и доставили в отделы полиции.

Как отметила Ирина Волк, преступники спланировали нападение еще в 2017 году, специально для этой цели приобретя автомобиль ВАЗ. С тех пор они регулярно оттачивали навыки стрельбы из оружия. А один из бандитов даже взял в парикмахерской чужие волосы, которые после совершения преступления подбросил в салон машины.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для преступников.