Дерматолог рассказала об опасностях ношения маски в жару

Лето и жаркая погода могут немного скорректировать простые правила ношения масок, считает врач-дерматолог Татьяна Егорова. По ее словам, маску можно надевать только в магазин или места скопления людей, а на улице ходить без нее, если держать социальную дистанцию с другими прохожими.

«Женщинам не надо пользоваться тональным кремом, потому что, если мы им будем пользоваться, потом наденем маску и создадим парниковый эффект. Микробы и бактерии попадут глубоко, и будут высыпания в области ношения маски. Мужчинам лучше сбрить усы и бороду - это дополнительно стимулирует потоотделение», - рассказала она в комментарии «Звезде».

Также специалист напомнила о том, что обычную медицинскую маску необходимо менять каждые два часа, а многоразовую - ежедневно стирать и гладить.

По последним данным, число выявленных случаев заболевания коронавирусом в России достигло 476 658. Режим самоизоляции в Москве будет отменен в столице с 9 июня.