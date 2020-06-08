Жара, дожди и грозы: синоптики рассказали о погоде в Москве на неделю

В ближайшие дни и почти до конца текущей недели в столице и Подмосковье характер погоды будет однотипным и будет определяться антициклоном.

Как пояснил «Звезде» сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков, воздушные массы будут стратифицировано-неустойчивые. Другими словами, прохладный воздух на высоте будет создавать благоприятные условия для возникновения во второй половине дня кучево-дождевых облаков.

«В вечерние часы и в начале ночи возможны дожди и не исключены грозы. Температура воздуха будет превышать климатическую норму на пять градусов. В дневные часы мы ожидаем в большинстве районов Подмосковья и регионов центра европейской части России температуру в пределах 27 градусов. Ветер будет северо-восточный 3-8 м/с. В ночные часы температура ожидается в пределах +17...+21 градуса, атмосферное давление практически не будет меняться - не многим выше климатических многолетних значений», - пояснил Синенков.

По словам синоптика, изменений в погоде в столице и Подмосковье можно ожидать к следующим выходным. Когда с приходом холодного атмосферного фронта температура понизится до привычных климатических значений и будет даже немного ниже нормы на 2-3 градуса.

Температура воздуха к концу следующей недели составит около 21-23 градусов. Похолодание будет сопровождаться ливневыми дождями и грозами, однако они будут непродолжительными.