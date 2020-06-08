Сезон открытых дверей: в РСТ рассказали, чего ожидать туриндустрии эти летом

С началом июня российская туристическая отрасль начала постепенно выходить из кризиса, в котором оказалась в связи с эпидемией COVID-19. Принятые ранее ограничения снимают в ряде регионов Российской Федерации. Как объяснил «Звезде» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, туроператорам в РФ это дает возможность для оказания услуг, а россиянам - свободного передвижения по стране.

«С 1 июня, как планировалось, ряд здравниц прежде всего на черноморском побережье начали прием отдыхающих, но только те из них, что имеют лицензию на оказание медицинской помощи. В частности, те, которые находятся в Краснодарском крае. Сейчас их немногим более 30, это те, которые начали первый прием. Надеемся, что во второй декаде июня их будет больше, когда с 21 июня откроются еще и пансионаты. Тогда и условия приема и общий поток туристов будут увеличены. В целом, количество туристов должно прибавиться после 1 июля», - отметил Барзыкин.

По словам вице-президента РСТ, кроме юга России - основного направления для отдыха россиян, открылись отдельные коттеджи для приема отдыхающих в Карелии. По всей России также открываются спортивные площадки, то есть в целом власти регионов прорабатывают алгоритм действий, дожидаясь того момента, когда отдыхающие начнут путешествовать по стране в полном объеме.