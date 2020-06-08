Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Федеральный регистр сведений о населении представляет собой совокупность сведений о населении РФ, которые содержатся в государственных информационных системах органов государственной власти», - сказано в документе.

Основная задача нововведения - систематизировать сведения из государственных и муниципальных информационных ресурсов, включая базы данных внебюджетных фондов. На Федеральную налоговую служба (ФНС) значится как оператор системы, на нее возлагаются функции по защите персональной информации.

Единый информационный ресурс будет включать базовые (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, СНИЛС, ИНН) и дополнительные сведения (семейное положение, родственные связи) о физическом лице. В систему попадут россияне и граждане иностранных государств,, проживающих и работающих в России.

Благодаря единому регистру сведений будет совершенствоваться предоставление госуслуг, также будет вестись официальный статистический учет населения, подготовка бюджетов.

Данный закон полностью соответствует законодательству о персональных данных. Например, в системе не будет содержаться информация о биометрических, медицинских сведениях, а также данных о вероисповедании лица.

Запрашивать информацию из регистра смогут государственные и муниципальные органы, внебюджетные фонды, избирательные комиссии, а также граждане (в части своих персональных данных) и их законные представители. Кроме того, регистр можно будет использовать для совершения нотариальных действий.