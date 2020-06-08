Россиянам разъяснили порядок выезда за границу

Для поездок за рубеж россиянам придется предъявлять соответствующие документы, подтверждающие цель выезда. Об этом сообщается в распоряжении правительства РФ, опубликованном на сайте кабинета министров.

В частности, будут необходимы документы, подтверждающие цель поездок на лечение, на работу или учебу, для ухода за больными родственниками.

В свою очередь, въезд лиц, которые прибывают в Россию с целью лечения, будет осуществляться при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих личность, а также визы.

«Либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами РФ, а также документов или копий документов, выданных медицинской организацией, подтверждающих приглашение на лечение, с указанием времени проведения лечения или документов, оформленных Минздравом России», - говорится в сообщении.

Сегодня, 8 июня, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что россияне смогут выехать за границу для ухода за родственниками, на работу и учебу.