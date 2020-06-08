«Пуля попала в бедро»: жена еще одного пострадавшего при стрельбе в Москве рассказала детали ЧП

В результате стрельбы, которую житель столичного многоквартирного дома открыл по прохожим, пострадали два человека - мужчина и женщина. Женщина получила ранение в руку, когда выносила мусор, сейчас находится дома. А о состоянии второго пострадавшего «Звезде» рассказала его жена Марина.

«Он в больнице. Спасибо нашим врачам, спасли», - отметила она.

По ее словам, пуля попала в бедро.

«Слава богу, не задела артерию. Стрелял в кого попало, по машинам, в прохожих», - добавила девушка.

Ночью с 7 на 8 июня на юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна своего дома. Предполагается, что он был в состоянии алкогольного опьянения. При задержании сотрудниками полиции он оказал сопротивление, получил ранение, а позже скончался. СК РФ возбудил уголовное дело по двум статьям - «Покушение на убийство» и «Хулиганство».