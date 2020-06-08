Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман заболел коронавирусом

Бывший мэр города Екатеринбург Евгений Ройзман сообщил подписчикам своей страницы в Instagram, что у него обнаружен COVID-19. Наличие инфекции у политика и экс-депутата Госдумы подтвердил сданный им тест.

По словам Ройзмана, инфекция проявила себя тем, что несколько дней назад у него слегка заложило уши, неожиданно заболело горло и поднялась температура до 37,0 градусов. Явных симптомов COVID-19 у политика не наблюдалось, однако он все же решил провериться.

«Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал. Заперся в библиотеке и сижу. Очень надеюсь, что никого не снес. Сам-то справлюсь. Просьба ко всем, отнеситесь серьезнее. Всех может коснуться. Старайтесь не заболеть, а кого коснулось, выздоравливайте!», - написал Евгений Ройзман.

Политик предупредил, что в регионах Российской Федерации ситуация с коронавирусом начинает развиваться в сторону усиления, поэтому следует соблюдать меры предосторожности.

Напомним, среди политиков COVID-19 уже переболели премьер-министр РФ Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.