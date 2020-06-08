Путин рассказал, благодаря чему Россия выдержала испытание коронавирусом

Россия выдержала испытание коронавирусом благодаря тому, что не отступила от нравственных норм. Сострадание, взаимопомощь, милосердие - данные ценности сформированы нашей историей и заложены в характер граждан.

«Эти ценности разделяет подавляющее, абсолютное большинство граждан страны. И закономерно, что при обсуждении поправок в Конституцию особое внимание уделено именно вопросам социальной справедливости», - отметил российский лидер.

А именно то, что адресная социальная поддержка закрепляется Конституций как государственная гарантия. Она предусматривает обязательную, не реже раза в год, индексацию пенсий, в качестве примера привел Владимир Путин.

«При этом минимальный размер оплаты труда, из величины которого рассчитываются многие выплаты, не может быть ниже прожиточного минимума», - добавил президент.

По его словам, данные «нормы» должны работать на годы вперед, чтобы люди были уверены в завтрашнем дне, а нуждающиеся в помощи были окружены особой заботой и вниманием, и могли рассчитывать на необходимую, достаточную поддержку.

Напомним, что голосование по изменениям в главный закон страны состоится 1 июля. Дистанционно жители страны смогут голосовать в течение недели до этого дня.