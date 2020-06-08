Обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда экс-полицейский предстанет перед судом

Бывший сотрудник полиции, обвиняемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, предстанет перед судом в понедельник, 8 июня.

В ходе проверки полицейскому было предъявлено обвинение по статье намеренное убийство без предварительного умысла.

Изначально обвинение было более мягким, однако в ходе расследования оно было ужесточено.

Уточняется, что еще трое экс-сотрудников полиции, которые принимали участие в задержании афроамериканца, обвинены в пособничестве и подстрекательстве к убийству.

Перед судом они предстанут 29 июня, пишет РИА Новости.

Массовые беспорядки после убийства Джорда Флойда в ходе задержания продолжаются в Миннеаполисе и нескольких других городах Соединенных Штатов с прошлой недели. Накануне сообщалось, что протестанты собрались у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке с требованиями равенства и прекратить убийства.