Собянин назвал дату открытия парикмахерских в Москве

С завтрашнего дня, 9 июня, столица фактически начнет возвращаться к обычной форме существования. С отменой пропусков для выхода на улицу и передвижению по городу заработают необходимые для жителей Москвы учреждения. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в частности, к ним относятся заведения индустрии красоты.

«С 9 июня - могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству», - сообщил москвичам столичный градоначальник.

Кроме того, по словам мэра города, смогут возобновить работу библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, консалтинговые, рекламные и другие агентства, оказывающие услуги гражданам и коммерческим организациям.

Снова откроют свои двери для посетителей музеи, выставочные залы и зоопарки. Посетить их можно будет, приобретя заранее на сайте конкретного учреждения электронный билет. Зрителям также разрешат посещать и спортивные мероприятия, однако количество болельщиков пока ограничат: трибуны по правилам безопасности могут быть заполнены не более чем на 10%.

Жители столицы получат возможность вновь пользоваться социальными картами. А с 12 июня можно будет восстановить срок действия неиспользованных проездных.