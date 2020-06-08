В Минобороны РФ сообщили, что следят за учениями НАТО Baltops-2020 в Балтийском море

Силы и средства Балтийского флота наблюдают за ходом учения ВМС США и Европейских стран «Baltops-2020», проводимого с 7 по 19 июня в акватории южной и центральной частях Балтийского моря, сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

«Силы и средства Балтийского флота наблюдают за ходом учения ВМС США и Европейских стран Baltops-2020, проводимого с 7 по 19 июня в акватории южной и центральной частях Балтийского моря», - говорится в сообщении.

В маневрах Baltops-2020 принимают участие Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Эстония, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Турция, Великобритания и США.

Ранее командующий Балтфлотом заявил о возросшей активности разведки НАТО у границ РФ. По его словам, в 2019 году страны НАТО провели три масштабных учения - Baltops-2019», «Baltic Protector-2019» и «Northern Coasts-2019» в акватории Балтийского моря, а также крупные военные маневры на территории Польши, Литвы и Эстонии. Всего у границ России в течение года прошло около 300 военных учений различного уровня.