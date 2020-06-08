График снятия ограничений в Москве до июля может быть объявлен в понедельник

Уже в понедельник власти Москвы могут представить график поэтапного ослабления ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. В нем будет отражен перечень мероприятий, проведение которых запланировано до 1 июля, предполагающий снятие большей части противоэпидемических требований.

Такую информацию сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что пришло время для постепенного возвращения к активному функционированию туристической отрасли, нормальной деятельности кафе и ресторанов, а также проведению мероприятий.

Однако глава города подчеркнул, что некоторые индивидуальные меры безопасности в условиях пандемии COVID-19, которым должны следовать все жители Москвы, пока остаются неизменными и могут задержаться в таком виде на достаточно длительный период.

«Санитарные ограничения, ограничения по самосохранению людей, они будут оставаться, мне кажется, не один месяц точно», - отметил Собянин.

Ранее мэр столицы сообщил в эфире телеканала «Россия 24» о том, что на этой неделе планируется значительно расширить число действующих торговых объектов. В настоящее время в Москве работают 55% точек из общего числа.