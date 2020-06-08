«Общий фон меняется»: ведущий программы «Умницы и умники» оценил образованность современной молодежи

Заслуженный деятель культуры России, журналист, писатель и ведущий программы «Умницы и умники» Юрий Вяземский рассказал программе «Фетисов» на «Звезде» о том, как меняется уровень образованности молодого поколения с течением времени. Он подчеркнул, что образованные люди в той или иной мере присутствовали всегда во всех обществах, независимо от времени, но отметил также и определенные актуальные тенденции.

«Умные люди, стремящиеся к знаниям, трудолюбивые, они, по-моему, не меняются со времен Древней Греции, а может даже и Древнего Египта. Но общий фон конечно меняется. Все слабее и слабее москвичи и сильнее становятся регионы», - заявил Вяземский.

Писатель отметил, что в современных изоляционных реалиях становится еще труднее, чем ранее, увидеть будущее каждого конкретного ученика или студента. При этом, по словам Вяземского, это не невозможно в целом, однако, к примеру, при приеме в тот или иной вуз стоит иметь ввиду его специфику.

«Знаете, простой экзамен - сдача на водительские права. Там вначале идет “ЕГЭ” - правила дорожного движения, а потом - площадка, где смотрят, можешь ли ты сдвинуться с места. Я лично считаю, что это необходимо для престижных вузов. Я уверен, что в медицинские вузы на основании ЕГЭ по химии и биологии принимать нельзя, потому врача ты не увидишь, здесь обязательно должна быть контактная проверка», - заявил Вяземский.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали о новых правилах набора в военные вузы. В частности, одним из нововведений в связи с пандемией стала возможность сдачи курсантами нормативов по месту жительства.