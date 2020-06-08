Собянин объявил об отмене режима самоизоляции в Москве с 9 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене режима самоизоляции в столице с 9 июня. Москвичи снова смогут без ограничений выходить на улицу, электронные пропуска также отменят.

Жители столицы получат возможность вновь пользоваться социальными картами, восстановить срок действия неиспользованных проездных можно будет с 12 июня.

«Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения – при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер – в июне будут сняты», — написал Собянин на своем официальном сайте.

Мэр добавил, что с 9 июня смогут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Отменяются ограничения для каршеринга. Появится возможность вновь посещать кладбища. Творческие коллективы смогут возобновить тренировки.

Ранее дату отмены пропускного режима в столице анонсировал глава общественной палаты Москвы Константин Ремчуков. Он добавил, что кафе и летние веранды откроются с 16 июня.