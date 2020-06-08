Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Собянин объявил об отмене режима самоизоляции в Москве с 9 июня

Кирилл Васин
14:26 08.06.2020
Жители столицы получат возможность вновь пользоваться социальными картами, восстановить срок действия неиспользованных проездных можно будет с 12 июня.
Собянин объявил об отмене режима самоизоляции в Москве с 9 июня
© Фото: Anton Belitsky, Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене режима самоизоляции в столице с 9 июня. Москвичи снова смогут без ограничений выходить на улицу, электронные пропуска также отменят.

Жители столицы получат возможность вновь пользоваться социальными картами, восстановить срок действия неиспользованных проездных можно будет с 12 июня.

«Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения – при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер – в июне будут сняты», — написал Собянин на своем официальном сайте.

Мэр добавил, что с 9 июня смогут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Отменяются ограничения для каршеринга. Появится возможность вновь посещать кладбища. Творческие коллективы смогут возобновить тренировки.

Ранее дату отмены пропускного режима в столице анонсировал глава общественной палаты Москвы Константин Ремчуков. Он добавил, что кафе и летние веранды откроются с 16 июня.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.06.2020, 11:40
Россия готова к постепенному открытию туристического сезона
Дата08.06.2020, 00:01
В Парадах Победы по всей России примут участие более 64 тысяч военнослужащих
Дата07.06.2020, 16:47
Макгрегор объяснил решение завершить карьеру
Дата08.06.2020, 14:00
Россия и Турция договорились о новых поставках С-400
Дата29.05.2020, 17:40
Без связи с миром: как прошел сверхсекретный эксперимент СССР по изоляции длиною в год
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
14:26 В стране и мире
Собянин объявил об отмене режима самоизоляции в Москве с 9 июня
13:54 В стране и мире
Глава Общественной палаты Москвы анонсировал дату отмены пропускного режима
13:07 В стране и мире
Видео
Россия открывает границы для выезда граждан за рубеж
11:40 В стране и мире
Россия готова к постепенному открытию туристического сезона
10:49 В стране и мире
В России выявлено еще 8 985 новых случаев заражения COVID-19
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
14:56 В стране и мире
Собянин назвал дату открытия парикмахерских в Москве
14:46 Эксклюзив
Видео
«Здесь стреляют»: соседка открывшего огонь в Москве мужчины рассказала детали инцидента
14:26 В стране и мире
Собянин объявил об отмене режима самоизоляции в Москве с 9 июня
14:26 В стране и мире
Видео
«Общий фон меняется»: ведущий программы «Умницы и умники» оценил образованность современной молодежи
14:22 В стране и мире
Видео
Откровения боевика: бывший член ИГИЛ* рассказал, как выполнял поручения британской разведки в Сирии
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Невообразимая глубина: опубликованы уникальные кадры «Витязя» со дна Марианской впадины
Гигантские дыры неизвестного происхождения нашли в одном из сел Забайкалья
Врачи рассказали, как правильно питаться в жару
Видео
В Приморье автомобиль на полной скорости «нырнул» в залив: видео
Концертный директор Алибасова объяснил «пропажу» продюсера
Видео
Удар молнии разорвал надвое самый большой в мире флаг США: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.