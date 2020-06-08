Откровения боевика: бывший член ИГИЛ* рассказал, как выполнял поручения британской разведки в Сирии

Британская разведка поручала боевикам ИГИЛ* следить за передвижениями российской армии в Сирии. Об этом «Звезде» рассказал бывший участник запрещенной организации, которого арестовали за шпионаж.

Мухаммед Усейн Соуд - уроженец Пальмиры. К террористам он примкнул в 2015 году, когда пал город Тадмор - тех, кто отказывался сотрудничать, ждала казнь. Попал в одну из бандгрупп в районе Ат-Танфа - это зона, которую контролируют американцы. Там он занимался грабежами и мародерством. По словам Мухаммеда, его командир получал указания от англичан, а потом предложение о сотрудничестве сделали и ему.

«Я решил вернуться на родину. Об этом узнали англичане и предложили: будешь шпионить, мы все организуем. Иди в Пальмиру, тебе там передадут деньги, телефоны и обеспечат всем необходимым. Твоя задача - следить и фотографировать важные объекты разведки Мухабарат, посты сирийской и российской армии», - поделился бывший боевик.

Однако ни деньги, ни телефоны Мухаммеду так никто и не принес. Зато в дверь к нему постучались сирийские контрразведчики. Боевик не запирался и сразу рассказал о своем задании - теперь он может рассчитывать на снисхождение в суде.

* ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация.