Песков оценил отношение россиян к поправкам в Конституцию

Существующая ситуация однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок в Конституцию России, сообщил сегодня, 8 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил также, что партии, пользующиеся меньшей поддержкой населения, могут высказывать разные точки зрения, однако для президента крайне важно, чтобы сами россияне поддержали поправки в Конституцию.

Песков также напомнил, что Владимир Путин неоднократно говорил: «Соответствующий указ вступит в силу только после того, если поправки будут поддержаны гражданами нашей страны».

«Мы руководствуемся в первую очередь тем, что большая часть поправок была инициирована именно людьми, гражданами и представителями разных слоев общества и, соответственно, эти поправки ими поддерживаются», - сказал Песков.

Вместе с тем он напомнил, что в рабочую группу, которая занималась поправками в Конституцию, входит большое количество людей самых разных профессий.