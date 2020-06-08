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Песков оценил отношение россиян к поправкам в Конституцию

Наталия Майорова
14:01 08.06.2020
Пресс-секретарь президента отметил, что для Путина крайне важно, чтобы сами россияне поддержали поправки в Конституцию.
Песков оценил отношение россиян к поправкам в Конституцию
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости

Существующая ситуация однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок в Конституцию России, сообщил сегодня, 8 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил также, что партии, пользующиеся меньшей поддержкой населения, могут высказывать разные точки зрения, однако для президента крайне важно, чтобы сами россияне поддержали поправки в Конституцию.

Песков также напомнил, что Владимир Путин неоднократно говорил: «Соответствующий указ вступит в силу только после того, если поправки будут поддержаны гражданами нашей страны».

«Мы руководствуемся в первую очередь тем, что большая часть поправок была инициирована именно людьми, гражданами и представителями разных слоев общества и, соответственно, эти поправки ими поддерживаются», - сказал Песков.

Вместе с тем он напомнил, что в рабочую группу, которая занималась поправками в Конституцию, входит большое количество людей самых разных профессий.

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