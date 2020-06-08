Ректор МГИМО рассказал об опасностях дипломатической работы в горячих точках

Ректор Московского государственного института международных отношений МИД России Анатолий Торкунов рассказал в студии программы «Фетисов» на «Звезде» об опасности дипломатической работы. По его словам, в ней приходится быть постоянно готовым к любому повороту событий.

«В Ираке погибли в свое время ребята дипломаты. Причем, один молодой дипломат, недавний выпускник», - поделился дипломат.

Торкунов не забыл упомянуть российского дипломатического работника Андрея Карлова, представлявшего интересы страны в Турции и погибшего от рук радикала. Ректор подчеркнул, что он был прекрасным человеком, много и продуктивно работал.

«В любой профессии есть свои опасности. В профессии дипломата, особенно работающего в горячих точках, всегда есть опасность. Конечно, эта профессия – непростая. Я бы не сказал, что опасная, но непростая. Надо быть готовым к любому повороту событий», - заявил Торкунов.

Напомним, резонансное убийство российского дипломата Андрея Карлова в Турции произошло 19 декабря 2016 года во время его выступления на фотовыставке. Когда он начал свою речь, стоявший позади него убийца достал оружие и выстрелил. Прокуратура Турции впоследствии потребовала приговорить к пожизненному заключению восьмерых обвиняемых по данному делу.