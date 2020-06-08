Россия открывает границы для выезда граждан за рубеж

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что россияне смогут выехать за границу для ухода за родственниками, на работу и учебу.

«Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом», — добавил премьер.

Он отметил, что в Россию также разрешат въезд для иностранцев. Попасть в страну смогут те, кто будет проходить лечение или ухаживать за близкими родственниками.

Мишустин также заявил, что Россия готова к постепенному открытию туристического сезона. Был разработал план выхода из коронавирусных ограничений.