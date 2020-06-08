В буддийском монастыре на Урале появится новая смотровая площадка

По краям естественного разлома на территории буддийской общины «Шедруб Линг» начали строить смотровую площадку с самым завораживающим видом на Среднем Урале. Кроме того, на вершине горы Качканар буддисты планируют построить большой храмовый зал, куда доступ туристам будет ограничен.

По словам настоятеля монастыря Михаила Санникова, несмотря на карантин, звонки с просьбой посетить вершину поступают ежедневно, хотя с апреля единственный на Урале буддийский монастырь закрыт на карантин.

До введения режима самоизоляции на гору ежегодно поднималось более десяти тысяч туристов. Монастырь был полностью закрыт для посещений с 27 марта 2020 года в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.