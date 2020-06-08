Глава Общественной палаты Москвы анонсировал дату отмены пропускного режима

Режим самоизоляции, электронные пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня. Об этом рассказал глава Общественной палаты столицы Константин Ремчуков.

«Кафе, летние веранды откроются с 16 июня», - добавил Ремчуков.

Ранее стало известно, что Россия открывает границы для выезда граждан за рубеж. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что россияне смогут выехать в другую страну для ухода за родственниками, на учебу или работу.

Также в Россию смогут попасть иностранцы, кто будет проходить в нашей стране лечение или ухаживать за близкими родственниками.