Глава Общественной палаты Москвы анонсировал дату отмены пропускного режима
Кафе и летние веранды откроют с 16 июня.
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Режим самоизоляции, электронные пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня. Об этом рассказал глава Общественной палаты столицы Константин Ремчуков.
«Кафе, летние веранды откроются с 16 июня», - добавил Ремчуков.
Ранее стало известно, что Россия открывает границы для выезда граждан за рубеж. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что россияне смогут выехать в другую страну для ухода за родственниками, на учебу или работу.
Также в Россию смогут попасть иностранцы, кто будет проходить в нашей стране лечение или ухаживать за близкими родственниками.