В России стартовал всероссийский донорский марафон

В период с 8 по 15 июня в регионах пройдет Всероссийская акция «Донорская неделя #ОставайсяДонором», в рамках Всемирного дня донора крови (World Blood Donor Day).

Донорство крови - полезная инициатива, которая помогает спасать жизни. Несмотря на то что в настоящее время лечебные учреждения в стране имеют достаточные запасы донорской крови и ее компонентов, запасы необходимо пополнять постоянно, чтобы предотвратить ее нехватку в будущем.

Процедура будет проводиться с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований Минздрава и Роспотребнадзора, перед сдачей крови донорам измеряют температуру тела, обеспечивается социальное дистанцирование, проводится дезинфекция.

Сдать кровь могут все желающие, также в рамках акции всем донорам выдается ленточка в виде триколора.