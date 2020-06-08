ЧП с разливом топлива в Норильске не повлияет на планы РФ по освоению Арктики

Последствия экологической катастрофы в Норильске не повлияют на планы РФ по развитию Арктики, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что это повлияет на эти планы. Планы по-прежнему амбициозные, освоение Арктики необходимо для развития нашей экономики, для развития социальной сферы», - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что планы страны продолжат реализовываться, но при строжайшем соблюдении всех экологических норм и правил.

ЧП в Норильске произошло 29 мая. В результате разгерметизации резервуара с нефтепродуктами на территории ТЭЦ-3 выплеснулась 21 тысяча тонн топлива. По данным Росприроднадзора, шесть тысяч тонн попало в грунт, еще 15 тысяч тонн в воду. Загрязнены реки Амбарная и Далдыкан. В регионе объявлен режим ЧС федерального уровня. Первые внутренние проверки после аварии будут завершены в июне.