Директор театра Джигарханяна опровергла информацию о госпитализации актера

Директор Театра под руководством Армена Джигарханяна Елена Гильванова опровергла информацию о госпитализации актера. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как сообщила изданию Гильванова, Джигарханян находится дома, в квартире в Староконюшенном переулке в Москве. Самочувствие у него также удовлетворительное.

Ранее в СМИ появилась информация о возможной госпитализации Армена Джигарханяна в реанимацию в тяжелом состоянии после инсульта. Официального подтверждения не получено.

Пресс-секретарь актера Наталья Корнеева сообщила «Звезде», что Джигарханян уже два года находится на изоляции без связи с внешним миром, и не всегда можно четко узнать, где он и что с ним происходит.