«Угрозы для жизни нет»: друг Джигарханяна опроверг информацию об инсульте

Друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян опроверг информацию об инсульте у актера, которая ранее появилась в ряде СМИ.

Как отметил Согомонян в комментарии «Звезде», в настоящее время состояние актера удовлетворительное.

«Он действительно в больнице. Ничего угрожающего его жизни нет. К сожалению, в его возрасте ему время от времени требуется поддержка, чтобы он нормально себя чувствовал. Его успели проверить. Никаких острых отклонений - инсульта, инфаркта - нет. Надеюсь, к концу недели он вернется домой», - сказал Согомонян.

Ранее в одном из пабликов появилась информация о том, что Джигарханян якобы был госпитализирован после инсульта.