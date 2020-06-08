«Мы переживаем»: пресс-секретарь Джигарханяна о возможной госпитализации актера

Пресс-секретарь Армена Джигарханяна - Наталья Корнеева - отреагировала на информацию, появившуюся в СМИ, о госпитализации актера.

По ее словам, Джигарханян уже два года находится в изоляции и у него нет связи с внешним миром.

«Артур Согомонян оборвал ему все связи с внешним миром. Мы сами переживаем и не понимаем, что с Арменом Борисовичем и где он. В последнее время, по слухам, он жил на Арбате. Возможно он сейчас там, возможно - в больнице. У нас нет доступа. Родственники и сестры не знают, где Армен Борисович», - сказала она в комментарии «Звезде».

Ранее в одном из пабликов появилась информация о том, что Джигарханян был госпитализирован после инсульта. К настоящему времени официального подтверждения тому нет.