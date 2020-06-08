Россия готова к постепенному открытию туристического сезона
По словам Мишустина, к настоящему моменту уже разработан план выхода отрасли из режима карантина.
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Россия готова к постепенному открытию туристического сезона. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию», - отметил он.
Также Мишустин добавил, что был разработан план выхода отрасли из режима карантинных ограничений.
Ранее Мишустин объявил о стабилизации обстановки на рынке труда РФ. По его словам, процесс проходит постепенно, но в позитивном направлении.