С открывшим стрельбу из окна на юго-западе Москвы ведутся переговоры
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям УК РФ покушение на убийство и хулиганство.
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Со стрелком, открывшим стрельбу из окна дома на улице Строителей в Москве, сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры.
«Ведутся переговоры», - цитирует источника ТАСС.
Незадолго до этого стало известно, что в ходе стрельбы пострадал один из прохожих.
На месте работают сотрудники МВД и Росгвардии.
По данным СМИ, стрелок находится в состоянии алкогольного опьянения и ведет себя неадекватно.
Отмечается, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве.
Информация о том, что на юго-западе Москвы неизвестный открыл стрельбу из окна появилась вечером 7 июня. В результате, по предварительным данным, пострадали двое прохожих.