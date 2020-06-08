С открывшим стрельбу из окна на юго-западе Москвы ведутся переговоры

Со стрелком, открывшим стрельбу из окна дома на улице Строителей в Москве, сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры.

«Ведутся переговоры», - цитирует источника ТАСС.

Незадолго до этого стало известно, что в ходе стрельбы пострадал один из прохожих.



На месте работают сотрудники МВД и Росгвардии.

По данным СМИ, стрелок находится в состоянии алкогольного опьянения и ведет себя неадекватно.

Отмечается, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве.

Информация о том, что на юго-западе Москвы неизвестный открыл стрельбу из окна появилась вечером 7 июня. В результате, по предварительным данным, пострадали двое прохожих.