Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мишустин сообщил о стабилизации на рынке труда России

Егор Левин
11:38 08.06.2020
Глава кабмина оценил обстановку и назвал причины, поспособствовавшие ее улучшению.
Мишустин сообщил о стабилизации на рынке труда России
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о стабилизации обстановки на рынке труда РФ. По его словам, процесс проходит постепенно, но в позитивном направлении.

«Ситуация постепенно стабилизируется, отчасти это связано с поэтапным выходом регионов из режима карантина», - заявил глава кабмина на совещании с вице-премьерами в понедельник, 8 июня.

Мишустин отметил, что также стабилизации поспособствовали принятые ранее правительством меры по поддержке занятости и экономике.

Также во время совещания премьер заявил, что вместе с рынком труда необходимо рассмотреть и вопросы туризма, в частности, открытие туристического сезона, так как данное направление, по его словам, является одним из самых пострадавших, но и самых перспективных.

«Поручаю Ростуризму совместно с главами субъектов РФ оперативно проработать все оставшиеся вопросы по проведению курортного сезона и оказать содействие в организации приема гостей», - сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что в целом страна к этому готова, о чем свидетельствуют вновь открывающиеся после изоляции санатории.

Ранее в СМИ появились сообщения о возможном возобновлении авиаперелетов за границу с 15 июля 2020 года. Об этом сообщил ТАСС источник в одной из российских авиакомпаний.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.06.2020, 11:40
Россия готова к постепенному открытию туристического сезона
Дата08.06.2020, 00:01
В Парадах Победы по всей России примут участие более 64 тысяч военнослужащих
Дата07.06.2020, 16:47
Макгрегор объяснил решение завершить карьеру
Дата05.06.2020, 15:37
На форуме «Армия-2020» представят экспозицию из 23 танков и бронеавтомобилей
Дата29.05.2020, 17:40
Без связи с миром: как прошел сверхсекретный эксперимент СССР по изоляции длиною в год
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:50 В стране и мире
Видео
«Мы переживаем»: пресс-секретарь Джигарханяна о возможной госпитализации актера
11:45 ОПК
Российский аппарат «Витязь» уточнил глубину Марианской впадины
11:40 В стране и мире
Россия готова к постепенному открытию туристического сезона
11:38 В стране и мире
Мишустин сообщил о стабилизации на рынке труда России
11:27 В стране и мире
Солист группы «Иванушки Internaional» рассказал, как чуть не умер
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Невообразимая глубина: опубликованы уникальные кадры «Витязя» со дна Марианской впадины
Гигантские дыры неизвестного происхождения нашли в одном из сел Забайкалья
Врачи рассказали, как правильно питаться в жару
Видео
В Приморье автомобиль на полной скорости «нырнул» в залив: видео
Концертный директор Алибасова объяснил «пропажу» продюсера
Видео
Удар молнии разорвал надвое самый большой в мире флаг США: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.