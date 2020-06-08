Мишустин сообщил о стабилизации на рынке труда России

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о стабилизации обстановки на рынке труда РФ. По его словам, процесс проходит постепенно, но в позитивном направлении.

«Ситуация постепенно стабилизируется, отчасти это связано с поэтапным выходом регионов из режима карантина», - заявил глава кабмина на совещании с вице-премьерами в понедельник, 8 июня.

Мишустин отметил, что также стабилизации поспособствовали принятые ранее правительством меры по поддержке занятости и экономике.

Также во время совещания премьер заявил, что вместе с рынком труда необходимо рассмотреть и вопросы туризма, в частности, открытие туристического сезона, так как данное направление, по его словам, является одним из самых пострадавших, но и самых перспективных.

«Поручаю Ростуризму совместно с главами субъектов РФ оперативно проработать все оставшиеся вопросы по проведению курортного сезона и оказать содействие в организации приема гостей», - сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что в целом страна к этому готова, о чем свидетельствуют вновь открывающиеся после изоляции санатории.

Ранее в СМИ появились сообщения о возможном возобновлении авиаперелетов за границу с 15 июля 2020 года. Об этом сообщил ТАСС источник в одной из российских авиакомпаний.