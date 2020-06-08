Солист группы «Иванушки Internaional» рассказал, как чуть не умер
После этого в течение полутора лет солист «Иванушек International» выступал в солнцезащитных очках из-за яркого света софитов, который мог вызвать у певца приступ эпилепсии.
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
Солист группы «Иванушки Internaional» Кирилл Андреев рассказал, что чуть не умер после драки на дне рождения, врачам пришлось проводить трепанацию черепа.
По словам певца, на праздновании своего дня рождения в 2001 году он повздорил с другом соседа. В итоге охранник гостя ударил Андреева, он упал на асфальт, разбил голову и потерял сознание.
В НИИ скорой помощи имени Склифосовского певцу зашили рану, но образовалась внутренняя гематома, его состояние ухудшалось. Врачам пришлось проводить трепанацию черепа артиста, рассказал Андреев в эфире одного из телешоу на НТВ.
После этого в течение полутора лет солист «Иванушек International» выступал в солнцезащитных очках из-за яркого света софитов, который мог вызвать у певца приступ эпилепсии.