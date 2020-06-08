СМИ: Армен Джигарханян госпитализирован после инсульта

В августе 2019 года Джигарханян уже был госпитализирован в одну из столичных клиник. Тогда его друг сообщал, что актер находился на плановом лечении.

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