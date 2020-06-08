СМИ: Армен Джигарханян госпитализирован после инсульта
По сообщениям СМИ, Джигарханян находится в тяжелом состоянии в реанимации.
© Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress
Актер театра и кино Армен Джигарханян госпитализирован в больницу. Он перенес инсульт, сообщает паблик Baza.
Отмечается, что Джигарханян находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Официального подтверждения данной информации пока нет.
В августе 2019 года Джигарханян уже был госпитализирован в одну из столичных клиник. Тогда его друг сообщал, что актер находился на плановом лечении.