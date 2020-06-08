В России выявлено еще 8 985 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в России коронавирусной инфекцией заболели еще 8 985 человек. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба.

Сообщается, что из них 36,6% не имели клинических проявлений болезни. Также зафиксировано 112 летальных исходов.

В то же время за сутки в России полностью выздоровели 3 957 человек.

Ранее сообщалось, что общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило рубеж в семь миллионов, 402 тысячи из которых окончились летальным исходом. Такие данные предоставляет Университет Джонса Хопкинса, ведущий свою статистику инфицированных.