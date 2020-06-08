СК РФ: открывший огонь в Москве мужчина скончался
Мужчина погиб, несмотря на оказанную медицинскую помощь.
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
Стрелявший из окна многоквартирного дома на юго-западе Москвы мужчина скончался. Об этом сообщили в СК РФ.
Мужчина получил ранение при задержании. Он оказывал сопротивление сотрудникам полиции.
«Подозреваемый скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь», - сообщила представитель столичного главка СК Юлия Иванова.
Ранее «Звезда» опубликовала кадры, снятые на юго-западе Москвы, по адресу улица Строителей, 5, где ранее мужчина вел огонь по прохожим из окна дома. На месте работают специалисты.