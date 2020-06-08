СМИ: в России задумались о сокращении выплат топ-менеджерам госкомпаний

В правительстве РФ рассматривают идею ограничения совокупного дохода топ-менеджеров госкомпаний уровнем трехкратного содержания премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет о доходе, не превышающем 30 миллионов рублей в год на человека. Возможные исключения будут применяться при согласии президента страны Владимира Путина.

Также зарплаты будут оптимизированы в соответствии с привязкой к KPI - показателю эффективности работы. Для управленцев коммерческих госкомпаний или тех, где Россия является не единственным акционером, показатель будет рассчитываться с оглядкой на динамику выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании с государственным участием, уточняет издание.

Ранее стало известно, что в России может появиться минимальная почасовая оплата труда. Это коснется тех, кто работает неполный день по срочному договору.