Стреляли минимум 20 минут: жители дома рассказали о стрельбе на юго-западе Москвы

«Звезда» публикует первые кадры, снятые на юго-западе Москвы по адресу улица Строителей, 5, где ранее злоумышленник открыл стрельбу по прохожим из окна многоквартирного жилого здания.

Молодые люди, проживающие в доме, из которого велся огонь, рассказали, что в окрестностях часто можно услышать звуки разрывающихся петард, так что подозрений по поводу стрельбы при появлении шума у них даже не возникло.

«Петарды постоянно рвутся, тут уже все привыкли к этим хлопкам», - сообщил один из жителей дома.

Схожую историю рассказала их соседка, которая также при звуках стрельбы в первую очередь подумала о петардах и даже вышла гулять на улицу с собакой.

«Уже к подъезду походила и увидела полицию, скорую помощь и пожарную машину и поняла, что что-то серьезное. Ну, то есть минут 20, как минимум, была только стрельба», - рассказал она.

Также девушка сообщила, что на месте происшествия были слышны громкие крики.

«И слышала крик, девушка кричала очень сильно», - добавила свидетельница.

В настоящее время на территории работают специалисты, выясняющие все обстоятельства произошедшего. В управлении столичного МВД сообщают, что оружие, из которого производилась стрельба, пока не установлено.

Ранее сообщалось, что по факту инцидента Следственным комитетом РФ по Москве было возбуждено уголовное дело.