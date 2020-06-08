Роскосмос завершил прием заявок в отряд космонавтов

Госкорпорация Роскосмос завершила прием заявок на участие в открытом конкурсе по отбору кандидатов в космонавты Российской Федерации, о начале которого было объявлено 3 июня 2019 года.

Уточняется, что из-за пандемии коронавируса было принято решение, что претенденты, предоставившие на конкурс неполный пакет документов до 1 июня 2020 года включительно, смогут принять в нем участие, предоставив недостающие документы до конца июня.

Всего с начала отбора и по 31 мая 2020 года конкурсной комиссией было принято 1404 обращения, среди которых 156 претендентов предоставили полный пакет необходимых документов - 123 мужчины и 33 женщины.

В период заочного этапа отбора, который продлится до 30 июня 2020 года, по итогам шести заседаний Конкурсная комиссия рассмотрела уже более 90% конкурсантов.

На данный момент 28 кандидатов, в числе которых три женщины, уже получили приглашение на очный этап отбора.