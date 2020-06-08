СК возбудил уголовное дело после стрельбы на юго-западе Москвы
Совершенные злоумышленником действия проходят по статьям «Покушение на убийство» и «Хулиганство».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: СК РФ
Органами управления Следственного комитета РФ по городу Москве было возбуждено уголовное дело по факту стрельбы, которую злоумышленник открыл на юго-западе города.
Совершенное преступление будет проходить по двум статьям - «Покушение на убийство» и «Хулиганство». Соответствующая информация размещена на сайте столичного ведомства СК России.
В настоящий момент на месте инцидента работают служащие столичного МВД и Росгвардии. По окончании деятельности оперативных служб к делу будут подключены криминалисты и следователи для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что стрельбу, произведенную из окна столичного многоквартирного дома по прохожим, открыл человек в состоянии алкогольного опьянения.