«Адмирал Владимирский» завершит кругосветную экспедицию 8 июня в Кронштадте

Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» прибудет в Кронштадт, завершив кругосветную экспедицию, в понедельник 8 июня.

«Сегодня, 8 июня, в 10.00 океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Адмирал Владимирский" прибудет в Кронштадт, завершив уникальную кругосветную экспедицию, посвященную 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды и 250-летию со Дня рождения И.Ф. Крузенштерна, организованную, в соответствии с решением Министра обороны России Главным командованием Военно-Морского Флота и Русским Географическим Обществом», - сообщил Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

Адмирал подчеркнул, что моряки с честью выполнили поставленные задачи, находясь в кругосветной экспедиции с 3 декабря 2019 года. по 8 июня 2020 года.

Пройденный маршрут экспедиции практически полностью совпадал с маршрутом легендарного похода шлюпов «Мирный» и «Восток». При этом он был составлен таким образом, чтобы в день 200-летия открытия Антарктиды, 28 января 2020 года, судно прибыло к российской антарктической станции «Беллинсгаузен», где совместно с сотрудниками антарктической станции были проведены памятные торжественные мероприятия.

Отмечается, что за время экспедиции получены уникальные батиметрические данные, проведены океанографические и гидрометеорологические исследования в морях, омывающих Антарктиду, с целью пополнения базы климатических данных, которая используются как Военно-Морским Флотом, так и научно-исследовательскими организациями России.

Евменов добавил, что в ближайшее время будет проведен всесторонний анализ, полученных в ходе экспедиции данных.