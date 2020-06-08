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Сотни протестующих собрались у штаб-квартиры ООН из-за убийства Джорджа Флойда

Светлана Головина
00:32 08.06.2020
Демонстранты требуют равенства и прекратить убийства.
Сотни протестующих собрались у штаб-квартиры ООН из-за убийства Джорджа Флойда
© Фото: Anna Sergeeva ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда сотни демонстрантов собрались напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке с требованием к равенству и «прекратить убивать чернокожих».

Отмечается, что митингующие установили динамики и микрофон. На месте работают сотрудники полиции, однако никаких действий они не предпринимают.

«Мы ходим справедливости во всем мире. Не только для чернокожих. Мы ходим справедливости для всех, независимо от цвета кожи. Мы хотим равенства», - цитирует афроамериканца Дейтона Маккоя РИА Новости.

Массовые акции протестов в Соединенных Штатах начались на прошлой неделе после гибели афроамериканца в результате задержания полицейскими в Миннеаполисе.

В результате расследования были уволены четыре полицейских, одному из них было предъявлено обвинение.

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