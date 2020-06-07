В МЧС рассказали, в каком случае задача по ликвидации ЧС в Норильске будет считаться успешно выполненной

Для того, чтобы задача по ликвидации последствий ЧП в Норильске, стоящая перед экстренными службами, считалась выполненной, им будет нужно собрать больше различных смесей, чем утекло нефтепродуктов из резервуара на ТЭЦ-3. Такое заявление сделал первый заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий Александр Чуприян.

«Мы понимаем , сколько нефтепродуктов утекло из резервуара. Поэтому нам надо собрать больше различной смеси, как в грунте, так и на воде. Тогда мы будем считать, что группировка нынешняя свою задачу выполнила», - объяснил он.

Замминистра также поблагодарил те государства, которые предложили России помощь в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске, однако добавил, что в настоящий момент сил и средств у экстренных служб достаточно для оперативной и эффективной ликвидации ЧС.

Ранее Чуприян заявил, что оперативный штаб по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске создал все условия для исполнения поставленных перед спасателями задач.

Инцидент в Норильске произошел 29 мая. В результате разгерметизации на ТЭЦ-3 резервуара в окружающую среду попало более 20 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. Президент РФ Владимир Путин поручил ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.