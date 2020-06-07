Воскресенье в Москве может стать самым теплым днем с начала года

Воскресенье, 7 июня, может стать самым теплым днем с начала текущего года в Москве. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным синоптика, в столице сегодня будет ощущаться влияние северо-западной периферии антициклона. Будет переменная облачность и во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Также возможны локальные грозы.

«Постепенное повышение температурного фона продолжится, и день станет самым теплым с начала лета, а возможно, и с начала года», - приводит РИА Новости слова Леуса.

Специалист сообщил, что температура воздуха в Москве в воскресенье составит + 24...+26 градусов по Цельсию. В Подмосковье столбики термометров покажут +22...+27. Ветер в столичном регионе ожидается северный, 2-7 метра в секунду, при грозе порывистый.

Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, что почти соответствует нормальному значению.