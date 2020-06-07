В КНР пообещали сделать вакцину от коронавируса доступной во всем мире

Китайские власти планируют сделать вакцину от коронавирусной инфекции доступной всему миру. Это будет осуществлено после того, как она будет разработана и протестирована.

«На следующем этапе, когда китайская вакцина будет готова к применению после того, как она будет создана и подвергнута клиническим испытаниям, мы выполним обязательства и сделаем ее доступной всему миру», — подчеркнул министр науки и техники КНР Ван Чжиган.

Он отметил, что китайские ученые разрабатывает как минимум пять различных вакцин от коронавируса. Некоторые из них уже приступили к фазе испытаний. Министр отметил, что при создании вакцины отдается приоритет ее безопасности, эффективности и доступности.

«Миру нужно усилить сотрудничество в разработке вакцин и последующих стадиях», — подытожил он, пишет издание «Жэньминь жибао».

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал примерные сроки начала вакцинации населения РФ от коронавируса. При этом политик отметил, что пока россиянам нужно научиться жить с учетом тех рисков, которые несет COVID-19.