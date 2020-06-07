Трампа порадовало количество протестующих в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп заявил, что протестующих в Вашингтоне оказалось намного меньше, чем предполагалось изначально. Об этом он написал в своем Twitter, поблагодарив местную полицию.

«Толпа в Вашингтоне оказалась гораздо меньше, чем ожидалось. Национальная гвардия, Секретная служба и полиция Вашингтона делают невероятную работу. Спасибо!» — написал политик. Напомним, волна протестов в США началась после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Его задержали 25 мая по подозрению в использовании фальшивых купюр в магазине. Один из полицейских во время задержания надавил Флойду коленом на горло, игнорируя крики мужчины о том, что он не может дышать и двигаться. Впоследствии афроамериканец умер в больнице. Видео его задержания попало в Сеть, что вызвало волну возмущений среди людей как в США, так и по всему миру.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии запретят обучать полицейских удушающим приемам. Губернатор штата Гэвин Ньсом сообщил, что распорядился убрать из стандартов обучения полицейских штата освоение ряда техник. Политик также намерен добиваться на законодательном уровне запрета данных приемов после инцидента с Джорджем Флойдом.