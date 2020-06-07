В МЧС рассказали о введении единых требований для российских пляжей

В МЧС России заявили, что в текущем году единые требования установят для всех российских пляжей. В частности, пункты проката маломерных судов, гидроциклов и прочих плавательных средств будут запрещены.

Обязательными требованиями к пляжам станут наличие и укомплектованность спасательных постов, дежурство на них подготовленных спасателей, а также обследование дна водолазами, сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что по-прежнему будет оцениваться техническое состояние мостков, вышек и прочих сооружений для прыжков в воду, а также детских купален и площадок. В МЧС объяснили, что требования для пляжей разрабатываются российскими субъектами в рамках правил охраны жизни людей на водных объектах.

Ранее в Ростуризме рассказали, когда откроются пляжи Крыма и Краснодарского края. Пляжные зоны, по словам начальника управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма, по всей стране будут открываться индивидуально, в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе.