Движение остановлено: в Красноярском крае из-за сильных дождей рухнули два автомобильных моста

Два автомобильных моста в Партизанском районе Красноярского края на 65 и 50 километрах дороги Партизанское - Мина были разрушены из-за сильных дождей. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону, отметив, что сейчас движение по этому участку закрыто.

По данным правоохранителей, транспортное сообщение с пятью поселками: Кой, Мина, Кутурчин, Хабайдак и Мана осуществляется через Манский район по автодороге Саяны - Выезжий Лог и железнодорожное сообщение. На месте ЧП дежурят сотрудники ГИБДД.

Кроме того, дождевой паводок стал причиной подъема воды в реке Сейба, в связи с чем было нарушено дорожное сообщение на 25 километре трассы Щетинкино - Джойка в Курагинском районе на юго-востоке края. Информацию об этом распространило Главное управление МЧС по Красноярскому краю.

В сообщении отмечается, что имеется объезд через город Минусинск.