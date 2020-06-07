«Нам обещали новые лица»: На Украине обвинили Зеленского в обмане избирателей

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что президент страны Владимир Зеленский обманывает своих избирателей, поскольку не выполнил предвыборных обещаний избавиться от старой команды Петра Порошенко и назначить новых людей. Также бывший глава Минюста обвинила нынешнего лидера Украины в неэффективной политике.

«Это не просто ущербная, бездарная и неэффективная политика, это обман избирателей. Нам обещали новые лица. Органы, которые обеспечивают и гарантируют жизнедеятельность государства, остались со старыми», - посетовала Лукаш в интервью для «112 Украина».

По ее мнению, кадровая политика новой власти основывается на том, чтобы «выбирать из плохого худшее».

Экс-министр добавила, что Зеленский вопреки обещаниям, окружил себя людьми, которые связаны с бывшим президентом страны Петром Порошенко и американским миллиардером и финансистом Джорджем Соросом.

Напомним, ранее на Украине были обнародованы «телефонные разговоры» Петра Порошенко и Джозефа Байдена.

По словам внефракционного депутата Андрея Деркача, представленные материалы говорят «о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне».

Так, на одной из опубликованных записей речь шла об увольнении Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена.