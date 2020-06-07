Как на курорте: в Гидрометцентре рассказали о нарастающей жаре в Москве

В Гидрометцентре рассказали, что в воскресенье, 7 июня, Москву и Подмосковье ожидает 26-ти градусное тепло, кратковременные дожди и грозы.

Ночью в регионе похолодает до 15 градусов. Ветер переменный, 2-7 м/c. Атмосферное давление, по словам синоптиков, составит около 749 мм ртутного столба. В Подмосковье дневная температура в выходной день будет колебаться от 22 до 27 градусов тепла, ночная - от 12 до 17 градусов выше нуля.

«Желтый» уровень опасности из-за дождя и порывистого ветра будет действовать в Москве и Подмосковье до 21:00 7 июня, говорится в сообщении Гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что синоптики подчеркнули, что дожди с грозами сохранятся в столичном регионе до конца недели. При этом температура будет стремительно увеличиваться.