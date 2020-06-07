Специалисты арктического отряда МЧС РФ выдвинулись в Норильск

Специалисты Дудинского арктического поисково-спасательного отряда (АПСО) МЧС РФ выдвинулись в Норильск для усиления действующей группировки.

Всего от Дудинского отряда задействовано девять спасателей и шесть единиц техники, из них - два снегоболотохода и два плавсредства. Снегоболотоходы позволят ускорить мобильность группировки, поскольку приспособлены для работы в арктической зоне и могут проехать, не испортив тундрового покрытия. Специалистов задействуют в проведении разведки «загрязненной» территории и оказании необходимой помощи при ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

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Инцидент в Норильске произошел 29 мая. В результате разгерметизации на ТЭЦ-3 резервуара в окружающую среду попало более 20 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. Президент РФ Владимир Путин поручил ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Справочно:

Дудинский АПСО МЧС РФ расположен в городе Дудинка Красноярского края. Это филиал ФГКУ «Сибирский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России». Отряд обеспечивает безопасность и ликвидацию ЧС в холодных широтах.