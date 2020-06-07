Пережить кризис: во Франции начнут делать антисептики для рук из вина

Французские виноделы решили начать перерабатывать вино в антибактериальный гель для рук. Уже известно, что утилизацию профинансирует Евросоюз. Французские власти отметили, что такое необычное решение позволит винодельням пережить кризис отрасли, возникший на фоне пандемии COVID-19.

Ранее 33 ликероводочным заводам было предоставлено все необходимое для переработки двух миллионов гектолитров и превращения их в этанол для создания антисептика. Уточняется, что спирт, полученный в процессе дистилляции, будет использоваться также в фармацевтической промышленности и косметической.

Виноделы подчеркивают, что в ближайшее время необходимо переработать около трех гектолитров вина, скопившихся в погребах из-за снижения продаж, пишет газета The Guardian.

В результате пандемии большинство виноделов страны терпят серьезные убытки: уже несколько месяцев остаются закрытыми бары и рестораны. Также во Франции резко упали продажи шампанского, местные жители не пили вино экстра-класса. Уточняется, что подать заявки и присоединиться к схеме ЕС виноделы смогут до 19 июня текущего года.