Есть жертвы: в Хабаровске автомобиль протаранил остановку

В Хабаровске мужчина с 3-летним сыном погибли, после того как автомобиль врезался в остановку и перевернулся. Ребенок погиб прямо на месте аварии, а его родственник позже в больнице.

Очевидцы трагедии сообщили, что авария произошла возле регулируемого перекрестка в районе улицы лейтенанта Орлова и Облачного переулка.

«Водитель автомобиля Toyota Premio не выдержал боковой интервал слева и допустил столкновение с автомобилем Toyota Corolla Axio, двигавшемся в попутном направлении», - заявили в управлении ГИБДД по Хабаровскому краю.

После этого автомобиль продолжил неконтролируемое движение и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Далее машина наехала на дорожное ограждение, перевернулась и наехала на мужчину и ребенка, стоящих на остановке, пишет РИА Новости.

Позже выяснилось, что водитель был в нетрезвом состоянии, это было подтверждено тестами. В течение суток по факту ДТП с гибелью людей должно быть возбуждено дело.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы произошло крупное ДТП с участием трех легковых автомобилей. По предварительной версии, один из автомобилистов на большой скорости влетел в поток машин. В результате аварии трое человек пострадали.